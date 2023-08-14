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12:29, 14 августа 2023Спорт

КДК РФС проверит оскорбление Дзюбой журналиста

КДК РФС проверит оскорбление форвардом Артемом Дзюбой журналиста
Артём Дзюба

Артём Дзюба. Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) проводит проверку инцидента с участием журналиста и форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал председатель комитета Артур Григорьянц.

«Если этот инцидент будет в повестке КДК, сообщим об этом завтра», — заявил Григорьянц. Заседание комитета пройдет на этой неделе.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба не играл из-за травмы. После матча корреспондент попросил спортсмена оценить прогноз, согласно которому он забьет не больше двух мячей до конца года. В ответ футболист оскорбил журналиста, пообещав «засунуть ему телефон в одно место».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 12 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.

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    Алексей Гусев
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