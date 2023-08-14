Украина сформировала коалицию из 35 стран для бойкота ОИ в случае допуска России

Премьер Украины заявил, что 35 стран готовы к бойкоту ОИ в случае допуска России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности бойкотировать Олимпийские игры-2024 в случае участия в турнире россиян. Об этом он рассказал в Telegram.

«Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях», — заявил он, отметив решительный настрой Украины.

Ранее 14 августа президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинцы обязаны выступить на Олимпийских играх в Париже. Он подчеркнул, что украинская сторона согласится на участие в Играх при условии допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии в соревнованиях российских спортсменов до сих пор не решен.