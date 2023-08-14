На Украине сделали заявление об участии в Олимпиаде-2024 при допуске россиян

НОК Украины заявил, что страна выступит на Олимпиаде-2024 при допуске россиян

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сделал заявление об участии страны в Играх 2024 года в Париже при условии допуска российских спортсменов.

Гутцайт посчитал, что украинцы обязаны выступить на Олимпийских играх. Также он подчеркнул, что украинская сторона согласится на участие в Играх при условии допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

В июле Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, на которых российские и белорусские атлеты выступают в нейтральном статусе. Отмечается, что запрет на участие сборных из Украины продолжает действовать на турниры, в которых спортсмены из России и Белоруссии выступают под своими флагами.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.