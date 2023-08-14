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12:55, 14 августа 2023Спорт

Врач назвал лучшее упражнение от боли в суставах для работающих за компьютером

Врач Животов заявил, что нужно сгибать и разгибать пальцы от боли в запястьях

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Остеопат, мануальный терапевт Владимир Животов назвал лучшее упражнение от боли в суставах для тех, кто работает за компьютером. Его слова приводит «Доктор Питер».

Животов заявил, что у офисных работников часто болят запястья или хрустят пальцы. Для того, чтобы избавиться от боли, нужно сгибать и разгибать пальцы рук. При этом необходимо делать акцент на разгибании, а не на сгибании. Упражнение необходимо выполнить более 100 раз.

Врач подчеркнул, что после этого кисть начнет работать лучше, пальцы станут двигаться легче, в руках появится легкость. При этом он добавил, что физические упражнения надо выполнять до появления боли и даже чуть дольше.

10 августа фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал опасные для здоровья упражнения. Специалист рассказал, что одним из таких упражнений являются приседания со штангой, которые дают прямую осевую нагрузку на позвоночник.

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    Анастасия Борисова
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