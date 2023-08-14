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07:15, 14 августа 2023Спорт

Смолов оценил вероятность возвращения россиян в еврокубки

Федор Смолов заявил, что не верит в возвращение в еврокубки в ближайшем будущем

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов оценил вероятность возвращения россиян в еврокубки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Смолов высказался об этом фразой «дожить бы до этого времени». «Я не верю, что доживу до этого. Не вижу в ближайшем будущем, что может произойти, чтобы нас вернули в еврокубки. Если домучаюсь до 40 лет, то возможно», — заявил он.

Ранее бывший футболист сборной Болгарии Благой Георгиев выступил против отстранения российских клубов. «Это такая большая глупость! У меня просто нет слов, как это описать», — сказал он.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров.

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