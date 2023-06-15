Болгарский футболист оценил отстранение российских клубов и сборных

Болгарский футболист Георгиев выступил против отстранения российских клубов и сборных

Бывший футболист сборной Болгарии Благой Георгиев оценил решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Спортсмен выступил против этого решения. «Это такая большая глупость! У меня просто нет слов, как это описать. Люди, которые смешивают политику и футбол, для меня непонятны. А страдают от этого футболисты, которые не имеют к происходящему отношения», — заявил Георгиев.

Он также отметил, что Россия должна играть в Европе. «Ваша страна — часть европейской культуры. Надо скорее отменить все футбольные санкции. Вы заслуживаете того, чтобы играть», — добавил Георгиев.

Футболист играл в Российской премьер лиге с 2009 по 2017 год. Он представлял «Терек» (ныне — «Ахмат»), «Амкар», «Рубин» и «Оренбург».