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14:03, 14 августа 2023Спорт

Бывший футболист сборной Сенегала назвал условие проведения матча с Россией

Даме Н’Дойе заявил, что сборная России сыграет с Сенегалом, если разрешит ФИФА

Фото: Lee Smith / Reuters

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Сенегала Даме Н’Дойе назвал условие, при котором его национальная команда проведет товарищеский матч с Россией. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Если ФИФА не будет запрещать России провести такой матч, то это возможно. Мы можем играть такой матч только с разрешения ФИФА», — заявил Н’Дойе. Он также отметил, что в люди в Сенегале пока не обсуждают возможную встречу с россиянами.

13 августа генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан назвал условие, при котором можно провести товарищеский матч со сборной России. «Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будут готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи», — заявил Джунан.

Последний международный матч сборная России сыграла 26 марта 2023 года. Команда Валерия Карпина со счетом 2:0 победила сборную Ирака в товарищеской встрече.

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    Алексей Гусев
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