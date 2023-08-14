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09:51, 14 августа 2023Спорт

Стало известно о состоянии покинувшего матч РПЛ на скорой 17-летнего футболиста

Покинувший матч на скорой футболист ЦСКА Глебов избежал перелома позвоночника
Кирилл Глебов (справа)

Кирилл Глебов (справа). Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов покинул стадион после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» на машине скорой помощи. О состоянии футболиста стало известно РИА Новости.

17-летний спортсмен получил повреждение в первом тайме и был заменен в перерыве. После этого у него не двигалась нога. В ЦСКА рассказали, что Глебов прошел осмотр. Он показал, что футболисту удалось избежать перелома позвоночника. Игроку предписан постельный режим.

13 августа ЦСКА одержал победу над «Сочи» со счетом 3:1. На 53-й минуте защитник гостей Лука Джорджевич забил автогол. Мигел Силвейра на 78-й минуте сравнял счет. Вывел вперед армейцев Антон Заболотный. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте преимущество хозяев закрепил 17-летний Михаил Рядно.

Глебов перешел в систему ЦСКА в 2019 года. За основную команду он дебютировал 5 марта 2023 года. В этом сезоне хавбек провел в составе армейцев два матча.

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    Анастасия Борисова
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