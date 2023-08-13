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22:07, 13 августа 2023Спорт

ЦСКА обыграл «Сочи» в матче РПЛ

ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 3:1 в матче четвертого тура РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

ЦСКА обыграл «Сочи» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. На 53-й минуте защитник гостей Лука Джорджевич забил автогол. Мигел Силвейра на 78-й минуте сравнял счет. Вывел вперед армейцев Антон Заболотный, забивший мяч на 89-й минуте. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте преимущество хозяев закрепил Михаил Рядно.

С 48-й минуты ЦСКА играл в большинстве после удаления защитника гостей Марсело Алвеса. Матч пропустил вратарь армейцев Игорь Акинфеев.

Благодаря победе ЦСКА с девятью очками поднялся на третью строку турнирной таблицы чемпионата. «Сочи» с тремя очками располагается на десятом месте.

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    Дарья Коршунова
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