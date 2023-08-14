В Госдуме назвали способ укрепить рубль

Депутат Кирьянов предрек откат доллара к курсу ниже 100 рублей

У Центрального банка России есть возможность ужесточить денежно-кредитную политику, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал меры, с помощью которых регулятор способен укрепить курс рубля.

«На сегодняшний день Центробанк занимает позицию, которая позволяет уменьшить волатильность, не прибегая к резкому государственному регулированию. Мне кажется, это правильное решение, потому что нельзя сразу повышать учетную ставку, следуя за повышением учетных ставок по доллару и евро. Необходимо держать паузу, чтобы такое жесткое регулирование было не в части таких временных изменений курса, а приводило к действительному закреплению уровня инфляции, прописанному в бюджете на три года. Мы все равно имеем в виду, что параметры бюджета в стремлении к четырем процентам инфляции будут выполняться. Вторая мера, которая может быть — это еще раз обратиться к валютной выручке и взять на себя управление валютной выручкой российских компаний», — сказал он.

По словам депутата, для российских предпринимателей выгоден курс доллара на уровне 75-80 рублей.

Если смотреть на эту ситуацию в целом как ситуацию развития российской экономики, выхода из навязанного нам санкционными ограничениями кризиса, выхода в уверенный плюс по ВВП, не следует пороть горячку и применять сегодня всевозможные методы кредитно-денежного урегулирования со стороны государства Артем Кирьянов депутат Госдумы

«Думаю, что в ближайшие месяцы — сентябрь, октябрь, ноябрь — мы увидим откат по стоимости валют ниже ста рублей за доллар. Пока такой прогноз представляется весьма вероятным. Центробанк здесь будет ориентироваться на весь комплекс вопросов, стоящих перед российской экономикой», — заключил он.

Помощник президента России и экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что курс рубля ослаб, а инфляция растет из-за мягкой денежно-кредитной политики Банка России. «Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — заявил он.

14 августа на торгах евро превысил отметку в 111 рублей, стоимость доллара достигла 101 рубля. В Центральном банке объясняют это тем, что экспортная выручка снизилась, а импорт стал восстанавливаться. Регулятор допустил, что на ближайших заседаниях ключевую ставку могут поднять. Сейчас показатель составляет 8,5 процента.