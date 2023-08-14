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03:17, 14 августа 2023Мир

Мятежники в Нигере предъявят Базуму обвинения в госизмене

Мятежники в Нигере предъявят свергнутому президенту Базуму обвинения в госизмене

Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

Мятежники в Нигере предъявят свергнутому президенту страны Мохамеду Базуму обвинения в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Al Jazeera.

Как уточнили журналисты, сформированный мятежниками военный совет намерен предъявить обвинения. В совете указали на то, что собрали доказательства. «Они позволят преследовать свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасности», — указали журналисты.

Ранее лидеры мятежа в Нигере заявили о готовности к тому, чтобы решать ситуацию с осудившими их действия и планирующими военную интервенцию государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) дипломатическим путем.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Тогда президентская гвардия захватила и свергла главу страны Мохамеда Базума.

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    Марина Совина
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