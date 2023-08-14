В клубе РПЛ рассказали о росте зарплат футболистов

В клубе РПЛ «Оренбург» рассказали о росте зарплат футболистов из-за курса рубля

В «Оренбурге» рассказали о росте зарплат футболистов. Слова спортивного директора клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрия Андреева приводит Sport24.

Андреев заявил, что курс рубля сказывается на финансовых показателях клуба, однако проблем не возникает. «Все стремительно растет: сумма трансферов, зарплаты футболистов, ведь раньше игроки приходил по курсу в 60 рублей, а сейчас уже 100 — разница существенная», — отметил он.

В турнирной таблице чемпионата «Оренбург» идет на предпоследнем 15-м месте. В четырех матчах команда заработала одно очко.

Ранее российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал об уровне зарплат в низших лигах. Футболист заявил, что, выступая во второй лиге в 2020 году, получал прожиточный минимум — 11 тысяч рублей.