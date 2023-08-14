Врач назвал оптимальное количество сбрасываемого за неделю веса

Врач Дэвид Крил призвал худеть не более чем на 900 граммов в неделю

Врач-диетолог Дэвид Крил назвал оптимальное количество сбрасываемого за неделю веса. Его слова передает Men's Health.

Эксперт призвал худеть не более чем на 400--900 граммов за семь дней. «Многие люди худеют не по прямой линии, а ступенчато. Они могут сбросить почти два килограмма за неделю, затем их вес может не двигаться, а после вновь начать уходить», — отметил он.

Крил посоветовал заниматься силовыми тренировками, если есть желание сбросить жир без потери мышечной массы или сбросить жир, нарастив мышечную массу. Он отметил, что для сохранения мышц также важно отслеживать количество употребляемого белка.

Ранее фитнес-тренер Влада Уварова раскрыла правила контроля похудения. Она рассказала, что не стоит ориентироваться исключительно на вес. Специалист рекомендовала при похудении также отслеживать объемы тела.

