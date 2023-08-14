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14:33, 15 августа 2023Наука и техника

Определен механизм половых различий при воздействии стресса на мозг

Cell Reports: определен механизм половых различий при воздействии стресса

Фото: Robina Weermeijer / Unsplash

Ученые из Института психиатрии Макса Планка определили механизм половых различий при воздействии стресса на мозг. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Reports.

Известно, что высокий уровень стресса способствует развитию многих психиатрических расстройств. Предыдущие исследования показали, что многие из этих состояний, спровоцированных стрессом, могут проявляться по-разному в зависимости от пола. Теперь авторам удалось выявить, какие за этим стоят процессы.

В исследовании команда обнаружила конкретные типы клеток, реагирующие на воздействие стресса у мужчин и женщин. Для этого они провели серию экспериментов на мышах, которых подвергали стрессу. Затем они рассмотрели изменения в клетках гипоталамуса подопытных. Используя секвенирование одноклеточной РНК, специалисты попытались определить, какие клетки были наиболее чувствительны к стрессу и подвержены хроническим стрессовым состояниям в мозге самцов и самок мышей.

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Наиболее чувствительным типом клеток были олигодендроциты — клетки, которые поддерживают работу нейронов. При воздействии стресса эти клетки становились менее зрелыми, однако только у мужчин.

Ранее сотрудники Квинслендского университета и Гарвардской школы медицины сообщили, что в будущем у каждого второго человека в течение жизни разовьется психическое расстройство.

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    Елена Апазиди
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