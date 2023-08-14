В Турции загорелись леса рядом с курортом

TRT: пожар возник в лесах в турецкой Анталье

Лесной пожар возник в турецкой Анталье недалеко от курортных областей, передает телеканал TRT.

Леса загорелись на холмистой местности к востоку он города Анталья — в уезде Манавгат в районе Чалпете. Отмечается, что причина пожара не установлена. Огонь затронул 1,5 гектара лесного массива, его удалось локализовать.

Ранее пожары окружили курортный район Кемер в провинции Анталья. Пламя быстро распространялось из-за сильного ветра, за 36 часов выгорело 180 гектаров леса. Генеральное консульство России в Турции называло Кемер самым опасным для нахождения российских туристов из-за пожаров.

При этом сами туристы называли обстановку с пожарами спокойной. Они также отмечали, что не наблюдают запаха гари. Российским туристам во время пожаров рекомендовали не покидать отелей, быть внимательными, не гулять в лесных массивах, горах и следить за новостями и обстановкой.