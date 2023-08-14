Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:57, 14 августа 2023Среда обитания

В Турции загорелись леса рядом с курортом

TRT: пожар возник в лесах в турецкой Анталье
СюжетЛесные пожары:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kenan Gurbuz / Reuters

Лесной пожар возник в турецкой Анталье недалеко от курортных областей, передает телеканал TRT.

Леса загорелись на холмистой местности к востоку он города Анталья — в уезде Манавгат в районе Чалпете. Отмечается, что причина пожара не установлена. Огонь затронул 1,5 гектара лесного массива, его удалось локализовать.

Ранее пожары окружили курортный район Кемер в провинции Анталья. Пламя быстро распространялось из-за сильного ветра, за 36 часов выгорело 180 гектаров леса. Генеральное консульство России в Турции называло Кемер самым опасным для нахождения российских туристов из-за пожаров.

При этом сами туристы называли обстановку с пожарами спокойной. Они также отмечали, что не наблюдают запаха гари. Российским туристам во время пожаров рекомендовали не покидать отелей, быть внимательными, не гулять в лесных массивах, горах и следить за новостями и обстановкой.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян решили строже наказывать за съемку систем ПВО. Что грозит за публикацию таких снимков?

    Хирург предупредил о неожиданной опасности горячего чая

    Против Трампа подали новый иск

    Российское посольство потребовало у Польши информацию о задержании двух россиян

    Лукашенко освободил от должности замглавы Генштаба ВС Белоруссии

    Президент Киргизии запретил пропаганду нетрадиционных отношений

    Систему полива газона спутали с миной в центре Москвы

    Россиянам назвали способы обезопасить себя при покупке дачи

    Уничтожение батареи С-300 ВСУ российскими военными попало на видео

    Известная телеведущая рассказала о «проклятии» Маслякова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости