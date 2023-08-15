Непобежденная россиянка узнала имя следующей соперницы в UFC

Непобежденная россиянка Дудакова подерется с американкой Джин Ю Фрей в UFC

Непобежденная россиянка Виктория Дудакова узнала имя следующей соперницы в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом в Twitter сообщил корреспондент Eurosport Марсель Дорф.

Дудакова подерется с американкой Джин Ю Фрей. Поединок пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.

В ночь на 16 июля Дудакова победила бразильянку Истелу Нунес в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Vegas 77. Россиянка провела проход в ноги в первом раунде, ее соперница упала и травмировала руку.

Контракт с промоушеном Дудакова получила после победы на отборочном турнире Dana White’s Contender Series 31 августа 2022 года. Всего в активе 24-летней россиянки семь побед в профессиональной карьере и ни одного поражения. На счету Ю Фрей 11 побед и девять поражений.