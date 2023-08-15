Известный рэпер поселился по соседству с Дженнифер Лопес

Рэпер Рик Росс купил дом по соседству с Дженнифер Лопес за 35 миллионов долларов

Известный американский рэпер Рик Росс поселился по соседству с певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Артист купил дом на рукотворном острове Стар-Айленд рядом с Майами-Бич в американском штате Флорида, сообщает TMZ.

Площадь участка, который приобрел Росс, — 3700 квадратных метров. На нем располагается особняк с шестью спальнями и девятью ванными комнатами, бассейн с подогревом, развлекательный центр, летняя кухня, несколько террас с видом на воду и личный причал.

Рэпер присматривался к недвижимости с июля и заплатил за новый дом 35 миллионов долларов (около 3,4 миллиарда рублей). Теперь он планирует провести внутри масштабный ремонт. Дженнифер Лопес — не единственная знаменитая соседка Росса. На этом же острове жильем владеют также баскетболист Шакил О'Нил и рэпер Пи Дидди.

Ранее американский дизайнер Том Форд приобрел дом, где часть своего детства провела супруга бывшего президента США Джона Кеннеди Жаклин. Речь идет о поместье, расположенном в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк. Сумма сделки за недвижимость 1917 года постройки составила 52 миллиона долларов (около 5,12 миллиарда рублей).