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19:02, 15 августа 2023Спорт

Карпин отреагировал на информацию о возвращении в «Спартак»

Тренер Валерий Карпин опроверг информацию о возвращении в «Спартак» в 2022 году

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на информацию о возвращении в московский «Спартак». Его слова приводит Sport24.

Специалист опроверг слухи и назвал их бредом. Он подчеркнул, что не общался ни с кем из представителей «Спартака». «У меня даже повода не было покидать "Ростов", не говоря уже о желании», — добавил Карпин.

Ранее журналист Андрей Панков сообщил о предложении Карпину возглавить «Спартак» в 2022 году. Отмечалось, что специалист мог возглавить команду после ухода Леонида Федуна с поста президента клуба.

Карпин вернулся в «Ростов» в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017 по 2021 год. Национальную команду специалист возглавил летом 2021-го. Соглашение рассчитано до августа 2024 года.

«Спартак» Карпин тренировал с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды взяла серебро чемпионата России.

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    Анастасия Борисова
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