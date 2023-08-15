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15:20, 15 августа 2023Спорт

Стало известно о предложении Карпину возглавить «Спартак»

Журналист Андрей Панков: Валерий Карпин мог возглавить «Спартак» в 2022 году

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Стало известно о предложении главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину возглавить «Спартак» в 2022 году. Об этом на YouTube-канале Глеба Чернявского сообщил журналист Андрей Панков.

По информации корреспондента, специалист мог возглавить команду после ухода Леонида Федуна с поста президента клуба в 2022 году. На должность Федуна претендовал бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц, который согласовал назначение Карпина. Тренер согласился на это предложение, однако в итоге остался в «Ростове».

Карпин вернулся в «Ростов» в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017-го по 2021 год. Национальную команду специалист возглавил летом 2021 года. Соглашение рассчитано до августа 2024 года.

«Спартак» Карпин тренировал с 2009-го по 2014-й год. Под его руководством команда дважды взяла серебро чемпионата России.

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    Андрей Стрельцов
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