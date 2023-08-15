Раскрыты новые возможности российской «Короны»

ГРЦ Макеева: ракета «Корона» сможет находиться на орбите до 10 суток

Российская многоразовая ракета «Корона», над созданием которой работает Государственный ракетный центр (ГРЦ) Макеева, сможет находиться на околоземной орбите до 10 суток. Новые возможности перспективного носителя со ссылкой на материалы организации раскрыл ТАСС.

«Время орбитального полета ракеты-носителя — до 10 суток. Ракета-носитель способна осуществлять возвращение полезных нагрузок с орбиты», — утверждается в материалах.

Отмечается, что после приземления изделие будет осуществлять сброс оставшихся рабочих газов компонентов, а затем автоматически приводиться в исходное состояние и тестироваться. «После остывания корпуса осуществляется подготовка к следующему полету в течение суток», — уверяют в ГРЦ.

В апреле вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в стране ускорены работы по созданию многоразовых ракет космического назначения.

В марте в «Роскосмосе» сообщили, что отсек полезной нагрузки будет расположен в центре перспективной ракеты «Корона».