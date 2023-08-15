Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:17, 15 августа 2023Наука и техника

Названа снижающая память схема дыхания

Nature Communications: кратковременная остановка дыхания ухудшила запоминание

Фото: Vladimir Godnik / Globallookpress.com

Японские специалисты заметили, что существует определенная схема дыхания, снижающая память. Исследование, описанное в журнале Nature Communications, показало, что кратковременная остановка дыхания у мышей во время занятий может препятствовать запоминанию.

Эксперименты проводились на генетически модифицированных мышах, которых редактировали таким образом, что ученые могли контролировать дыхание животных, манипулируя нейронами в мозге. Испытуемые проходили различные виды тестирования на память. Авторы обнаружили, что, когда они временно блокировали дыхание, мыши хуже формировали новые воспоминания. Паузы в дыхании влияли на гиппокамп, который играет роль в хранении как долговременной, так и кратковременной памяти.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

При этом некоторые из моделей дыхания привели к улучшению обработки памяти. Замедление дыхания во время упражнений вызывало снижение обработки памяти.

Исследователи считают, что результаты их работы указывают на возможные методы лечения некоторых травм или расстройств головного мозга или проблем с психическим здоровьем. Они также предполагают, что определенные дыхательные упражнения могут помочь людям лучше запомнить что-либо.

В августе 2023 года сотрудники из Калифорнийского университета в Ирвине пришли к выводу, что ароматерапия натуральными эфирными маслами может улучшить когнитивные способности на 226 процентов по сравнению с контрольной группой.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Названа неожиданная причина повышения ключевой ставки в России

    В Европе заявили о растущей зависимости от Китая

    Оценен рост поступлений в бюджет России

    Наряд блогерши сочли неуместным в парке развлечений из-за неожиданной детали

    В США связали ситуацию в Нигере со снижением американского влияния в мире

    «Цунами» из грязи затопило европейский город и попало на видео

    Россиянам отсоветовали покупать жилье на фоне повышения ключевой ставки

    Назван самый доступный курорт Таиланда для россиян

    В России представили новую систему контрбатарейной борьбы

    Звезда «Очень странных дел» прокомментировала завершение съемок шоу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости