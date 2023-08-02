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20:55, 2 августа 2023Наука и техника

Ароматерапия улучшила память на 226 процентов

Frontiers in Neuroscience: ароматерапия маслами улучшила память на 226 процентов

Фото: Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Команда ученых из Калифорнийского университета в Ирвине (США) обнаружила, что ароматерапия натуральными эфирными маслами способна улучшить когнитивные способности на 226 процентов по сравнению с контрольной группой. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience.

В работе приняли участие 43 человека в возрасте от 60 до 85 лет. Их случайным образом разделили на группы, где одной предоставили картриджи с высокой концентрацией эфирных масел, а другой, контрольной группе, с незначительным количеством ароматического вещества. Среди отдушек были масла розы, апельсина, эвкалипта, лимона, перечной мяты, розмарина и лаванды. Диффузоры после установки распространяли различный аромат в течение двух часов каждую ночь в течение шести месяцев, а раз в неделю запах менялся. В начале и конце наблюдения участников оценили с помощью МРТ, также им провели нейропсихологическое тестирование.

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Авторы заметили, что у людей из группы высокой концентрации повысились когнитивные навыки на 226 процентов по сравнению с контрольной группой по результатам теста на память. Визуализация по итогам МРТ показала лучшую работу мозга на участке, отвечающем за принятие решений. Испытуемые также сообщили, что их сон стал более крепким.

О связи обоняния и работе мозга было известно давно. Так, например, потеря способности к обонянию может предсказать развитие почти 70 неврологических и психиатрических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, шизофрению и алкоголизм.

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    Елена Апазиди
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