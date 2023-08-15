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19:30, 15 августа 2023Забота о себе

Сломавший 30 костей звезда «Мстителей» рассказал о ежедневной процедуре

Сломавший 30 костей Джереми Реннер получает лечение в гипербарической барокамере

Фото: @jeremyrenner

Попавший под семитонную снегоуборочную машину и сломавший более 30 костей актер Джереми Реннер ежедневно получает лечение в специальной гипербарической камере. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя звезда «Мстителей» опубликовал в социальных сетях селфи, сделанное во время гипербарической оксигенации — медицинской процедуры, которую применяют для насыщения организма кислородом. «Гипербарическая камера, давление две атмосферы, высокое содержание кислорода, два раза в день», — подписал снимок Реннер.

По данным издания, метод гипербарической оксигенации используется для восстановления после переломов, ожогов, черепно-мозговых травм и отравлений. Человек ложиться в специальную барокамеру, в которую подают насыщенный кислород под давлением.

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Джереми Реннер получил множественные переломы 1 января, убирая снег перед домом. В апреле он вернулся к спорту, показав, как снова начал поднимать тяжелые гантели и заниматься на велотренажерах.

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    Екатерина Улитина
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