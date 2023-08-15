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19:51, 15 августа 2023Спорт

Украинцы отказались от рукопожатий с россиянами на ЧМ по борьбе

Украинцы отказались от рукопожатий с россиянами на юниорском ЧМ по борьбе

Фото: United World Wrestling

Украинские спортсмены отказались от рукопожатий с россиянами и белорусами на юниорском чемпионате мира по борьбе. Об этом сообщает «Суспiльне Спорт».

За два соревновательных дня украинцы трижды встречались с представителями России и Белоруссии. Алим Месуветов уступил россиянину Ибрагиму Кадиеву, Владимир Кочанов одержал победу над белорусом Александром Градовкиным, а Иван Примарченко оказался сильнее Владислава Козлова.

Юниорский чемпионат мира по борьбе проходит в иорданском Аммане. Соревнования завершатся 20 августа.

4 апреля исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. В заявлении Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы говорилось, что россияне будут выступать в нейтральном статусе. Отмечается, что атлетов допустят до соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.

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    Анастасия Борисова
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