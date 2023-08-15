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10:57, 15 августа 2023Мир

В Турции задержали «важного фигуранта» дела о покушении на посла России

В Турции задержали «важного фигуранта» дела о покушении на посла РФ Карлова

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Турции задержали «важного фигуранта» дела о покушении на бывшего посла России в Анкаре Андрея Карлова, которое случилось в 2016 году. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах пишет издание Sabah.

Сообщается, что полиция Стамбула в ходе операции в районе Бейликдюзю в европейской части города задержала «важного фигуранта» в деле о покушении на Карлова. У подозреваемого изъяты мобильный телефон, две sim-карты, устройство для sim-карт и карта памяти.

По информации издания, задержана супруга одного из фигурантов покушения на Карлова. Ранее она отбыла девятилетний срок из-за членства в террористической группировке.

Ранее стало известно, что организатор покушения на Карлова живет в США и помогает радикалам из организации проповедника Фехтухаллаха Гюлена. Они получили американские рабочие визы через подставные коммерческие компании.

Покушение на Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.

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    Александр Слабиев
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