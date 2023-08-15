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11:49, 15 августа 2023Спорт

Специалист рассказала о правильном проведении заминки после тренировки

Эксперт Лайшева рассказала, что заминка должна составлять четверть тренировки

Фото: Valery Sysoev / Unsplash

Профессор кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины Российского государственного медицинского университета Ольга Лайшева рассказала о правильном проведении заминки после тренировки. Ее слова приводит Shape.

Эксперт объяснила, что продолжительность заминки, как и разминки, должна составлять четверть от длительности занятия. Она отметила, что заканчивать тренировку лучше легкой кардионагрузкой и растяжкой. Однако, по словам Лайшевой, если сил не осталось, можно заменить заминку легкой прогулкой быстрым шагом до восстановления пульса и двумя движениями на растяжку.

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Чтобы потянуть мышцы, специалист посоветовала делать наклоны вперед и назад с задержкой на 20-30 секунд в нижней точке. Кроме того, в комплекс упражнений она порекомендовала включить «бабочку»: сесть на пол, согнув колени и соединив стопы, а затем мягко надавить на бедра руками, разводя их шире. Растянуть, по словам эксперта, стоит также мышцы плеч и спины. Для этого нужно согнуть руку в локте, медленно завести ее за плечо, взяться противоположной рукой за локоть и осторожно потянуть его. В финальной точке необходимо задержаться на 20-30 секунд, затем поменять руки.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал опасные для здоровья упражнения. Специалист рассказал, что одним из таких упражнений являются приседания со штангой, которые дают прямую осевую нагрузку на позвоночник.

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    Андрей Стрельцов
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