Узнавшим об изменах мужа женщинам дали совет

Коуч Дейдре Сандерс посоветовала развестись с патологическим изменником и лжецом

Если мужчина после измены извиняется, а спустя какое-то время вновь заводит роман на стороне, с ним нужно развестись. Такой совет женщинам, узнавшим о неверности мужа, дала наставник по отношениям Дейдре Сандерс, пишет издание The Sun.

За помощью к Сандерс обратилась читательница, рассказавшая о супруге, которого неоднократно ловила на отношениях с другими женщинами. Сначала, по ее словам, он увлекался фильмами для взрослых, потом стал переписываться с женщинами и, наконец, всплыла правда об измене с коллегой. «Каждый раз, когда я узнаю о его проделках, он извиняется, говорит, что любит меня и не представляет жизни без семьи. Это порочный круг. Я чувствую себя потерянной и сбитой с толку», — пожаловалась читательница.

В ответ на письмо Сандерс заявила, что патологический лжец и изменник вряд ли исправится — он будет продолжать обманывать и извиняться, если его поймают. «Вы делаете именно то, что он хочет: ведете домашнее хозяйство и поддерживаете его, пока он прыгает от женщины к женщине», — сказала коуч. Она посоветовала развестись с мужем, поскольку есть уже достаточно доказательств его неверности.

Ранее Дейдре Сандерс дала совет обеспокоенной женщине, страдающей из-за пристрастия партнера к порно. Она указала на то, что увлечение фильмами для взрослых может привести к отказу от секса с живым человеком.