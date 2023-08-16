Раскрыт срок службы модернизированного «Адмирала Нахимова»

«Севмаш»: модернизированный ТАРК «Адмирал Нахимов» прослужил минимум 30 лет

Модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М после передачи флоту прослужит минимум 30 лет. Соответствующий срок ТАСС на полях проходящего в Подмосковье международного военно-технического форума «Армия-2023» раскрыл глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

Руководитель назвал корабль по техническому оснащению уникальным.

«В нем полностью реализован весь тот потенциал, который заложен в данном проекте. Крейсер способен успешно выполнять боевые задачи в любой точке Мирового океана в любых погодных и климатических условиях. Ни штормы, ни ураганы ему не страшны», — сказал глава предприятия.

В июне Будниченко сообщил, что «Адмирал Нахимов» может выйти на испытаний в декабре или мае.

В марте он говорил, что в 2023 году на «Севмаше» проведут отделку кают и кубриков для экипажа крейсера.

В апреле агентство со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщило, что часть личного состава ТАРК «Петр Великий» проекта 1144.2 перешла на борт проходящего модернизацию «Адмирала Нахимова» для формирования нового экипажа корабля.