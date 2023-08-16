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12:27, 16 августа 2023Забота о себе

Психолог предупредила о разрушающем отношения сексе

Психолог Наумова предупредила, что навязчивый секс может испортить отношения

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Навязчивый интенсивный секс может испортить отношения, предупредила психолог Ольга Наумова. О том, как интимная близость разрушает брак, она рассказала «Ленте.ру».

Наумова утверждает, что отношения всегда проходят несколько стадий: от восхищения к насыщению, а от него — к пресыщению и отвращению. Длительность связи мужчины и женщины зависит от умения балансировать между первой и второй стадиями.

По словам психолога, женщины считают, что мужчину нужно сексуально удовлетворить и тогда он это оценит и останется с ней навсегда.

Тут кроется психологическая ловушка. Мужчина насыщается, и ему хочется «нагулять аппетит». И, если женщина этого не понимает и начинает его преследовать, навязывая свою близость, у мужчины появляется отвращение. Когда женщина затихает в своих попытках, мужчина возвращается

Ольга Наумовапсихолог

Эта модель работает в обе стороны, продолжает собеседница «Ленты.ру», но чаще всего страдают от невнимания именно женщины. Лишь сохраняя баланс между собой и партнером, можно дольше удерживаться на этих своеобразных качелях.

Наумова предупредила, что необходимо максимально сохранять собственную индивидуальность и не сливаться с миром партнера, чтобы избежать отчуждения из-за слишком интенсивного и навязчивого секса.

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«Полезно иметь собственное хобби, полезно проводить некоторое время порознь, иметь разных друзей, — говорит Наумова. — А некоторым парам поддерживать страсть помогают даже разные спальни. Супруги ночуют каждый в своей комнате и ходят друг к другу в гости».

Ранее психолог Екатерина Кольцова назвала способ сохранить яркий секс в браке. Она призвала заниматься сексом даже во время беременности.

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    Вера Владзиевская
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