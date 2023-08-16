Тренер Черчесов опроверг информацию о переговорах с «Ахматом» и «Рубином»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на сообщения о переговорах с российскими клубами. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист опроверг информацию об обсуждении контракта с грозненским «Ахматом» и казанским «Рубином». Он подчеркнул, что не ведет переговоры с командами, пока там работает главный тренер. «Нельзя отказать в том, чего не было», — прояснил он ситуацию с чеченским клубом.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», которым он руководил с декабря 2021-го по июль 2023-го. Тренер был уволен после того, как клуб не смог выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Под его руководством «Ференцварош» дважды стал чемпионом Венгрии, а также завоевал Кубок страны.

С 2016-го по 2021-й Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.