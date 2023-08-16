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07:57, 16 августа 2023Спорт

Одноклубник Роналду назвал секрет успеха 38-летнего футболиста

Футболист «Аль-Насра» Фофана назвал работоспособность секретом успеха Роналду

Фото: Reuters

Полузащитник саудовского «Аль-Насра» Секо Фофана назвал секрет успеха своего одноклубника, нападающего Криштиану Роналду. Его слова приводит L’Équipe.

Футболист заявил, что был удивлен желанием Роналду слушать мнение молодых игроков. «Видя, как он работает, ты понимаешь, почему он так хорош в 38 лет. Быть таким требовательным, получив пять "Золотых мячей", — это безумие. Когда он не в тренажерном зале, то чувствует себя неважно», — рассказал он.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год.

В 2021 году Роналду раскрыл, как он поддерживает физическую форму. Первое правило футболиста — шестиразовое питание. Второй секрет португальца — физические нагрузки. Третье правило — сон пять раз в день.

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    Анастасия Борисова
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