Врач назвала лучшие упражнения для дачников

Врач Хисамиева посоветовала дачникам упражнения на выносливость и растяжку

Врач-терапевт Гульназ Хисамиева назвала лучшие упражнения для дачников. Ее слова приводит издание «Челнинские известия».

Для начала Хисамиева посоветовала выполнять дыхательные упражнения: нужно сесть, опустить руки вдоль туловища, на вдохе сжать кулаки, на выдохе — расслабить. Затем стоит выполнить упражнения на выносливость. Для этого нужно приседать с собственным весом и делать упражнение «велосипед» в положении лежа.

Последними необходимо сделать упражнения на растяжку: в положении лежа на боку вытянуть сначала одну ногу, удерживая другую в согнутом положении, затем другую. В положении сидя выполнять наклоны вперед с вытянутыми или согнутыми в локтях руками.

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