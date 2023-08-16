Эксперт ответила на вопрос о вреде тренировок перед сном

Эксперт Юэн заявила, что восстановительная йога поможет бороться с бессонницей

Доцент кафедры медицины сна Калифорнийского университета Кин М. Юэн ответила на вопрос о вреде тренировок перед сном. Ее слова приводит Shape.

Юэн заявила, что пока нет однозначного ответа на вопрос о том, вредно ли заниматься спортом поздно вечером. Однако она добавила: в результате исследований было доказано, что регулярная физическая нагрузка помогает сократить время, необходимое для достижения быстрой фазы сна. «Работая с клиническими пациентами, страдающими бессонницей, мы обычно рекомендуем умеренные физические нагрузки, такие как восстановительная йога и тай-чи», — рассказала эксперт.

При этом Юэн обратила внимание на то, что во время тренировки активируется симпатическая нервная система, увеличивается частота сердечных сокращений и расслабляются мышцы дыхательных путей, что улучшает доставку кислорода в ткани. «Одновременно с этим быстро повышается температура тела, что, как правило, не способствует хорошему ночному отдыху», — добавила она.

Специалист подчеркнула, что тренировка вечером должна быть низкоинтенсивной, заканчивать ее следует по крайней мере за 30 минут до сна. Юэн также отметила, что не стоит пробовать вечером новые виды физической нагрузки, поскольку необходимость интенсивного восстановления мышц после тяжелой тренировки может привести к нарушениям сна.

Ранее профессор кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины Российского государственного медицинского университета Ольга Лайшева рассказала, что 25 процентов каждой тренировки должна занимать заминка. Заканчивать занятие она порекомендовала легкой кардионагрузкой и растяжкой.