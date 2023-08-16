Для российского «Корнета» разработали систему дистанционного управления

Для российского ПТРК «Корнет» разработали систему дистанционного управления

Для российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» разработали систему дистанционного управления. Об этом ТАСС в ходе проходящего в Подмосковье международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщили представители «Высокоточных комплексов».

По их словам, ПТРК необходима система дистанционного управления, поскольку она позволит сохранить жизни бойцов в случае ответного огня противника. «В настоящее время предприятием разработаны и изготовлены опытные образцы, которые проходят всесторонние испытания», — добавили собеседники.

В июле военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru заметил, что «Корнету» нужен пульт дистанционного управления, который снизит уязвимость оператора.

В том же месяце представитель команды разработчиков-энтузиастов сообщил РИА Новости, что подразделения спецназа группировки войск «Юг» Вооруженных сил России впервые применили в бою дистанционно управляемый «Корнет».