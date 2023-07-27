Названа необходимая российскому «Корнету» деталь

Эксперт Суконкин сообщил, что комплексу «Корнет» нужен пульт дистанционного управления

Российским противотанковым ракетным комплексам (ПТРК) «Корнет» нужен пульт дистанционного управления, который снизит уязвимость оператора. Необходимую деталь назвал военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

«Не исключу, что ведется разработка пульта управления для "Корнета", чтобы оператор наводил ракету на цель не в обнимку с установкой, а на расстоянии метров в 50. Если "Ростех" имеет в виду такую модификацию, то стоит снять шляпу и аплодировать. Потому что о таких пультах мечтает каждый оператор ПТРК», — сказал он.

Эксперт отметил, что сейчас расчет ПТРК «в обнимку» с пусковой установкой должен наводить летящую со скоростью около 250 метров в секунду ракету на цель на протяжении всего полета. Это делает операторов уязвимыми перед ответным огнем. По его словам, противник может увидеть пуск ракеты и открыть огонь.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что тульское Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова досрочно поставило ракеты и пусковые установки ПТРК «Корнет» в войска.

В сентябре 2022 года индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал, что «Корнет» научат «двойному пуску», который позволит преодолевать современные средства активной защиты.