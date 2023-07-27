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04:30, 27 июля 2023Наука и техника

Названа необходимая российскому «Корнету» деталь

Эксперт Суконкин сообщил, что комплексу «Корнет» нужен пульт дистанционного управления

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Российским противотанковым ракетным комплексам (ПТРК) «Корнет» нужен пульт дистанционного управления, который снизит уязвимость оператора. Необходимую деталь назвал военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

«Не исключу, что ведется разработка пульта управления для "Корнета", чтобы оператор наводил ракету на цель не в обнимку с установкой, а на расстоянии метров в 50. Если "Ростех" имеет в виду такую модификацию, то стоит снять шляпу и аплодировать. Потому что о таких пультах мечтает каждый оператор ПТРК», — сказал он.

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Эксперт отметил, что сейчас расчет ПТРК «в обнимку» с пусковой установкой должен наводить летящую со скоростью около 250 метров в секунду ракету на цель на протяжении всего полета. Это делает операторов уязвимыми перед ответным огнем. По его словам, противник может увидеть пуск ракеты и открыть огонь.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что тульское Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова досрочно поставило ракеты и пусковые установки ПТРК «Корнет» в войска.

В сентябре 2022 года индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал, что «Корнет» научат «двойному пуску», который позволит преодолевать современные средства активной защиты.

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    Даниил Иринин
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