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14:16, 26 июля 2023Наука и техника

Предприятие «Ростеха» досрочно поставило «Корнеты» в войска

Тульское КБП досрочно поставило партию противотанковых комплексов «Корнет» в войска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Тульское конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова (КБП, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») досрочно поставило противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» в войска. Об этом сообщили в холдинге, передает ТАСС.

«Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова в 2023 году в мае-июне досрочно выполнило государственный оборонный заказ по ряду управляемых ракет и пусковых установок ПТРК "Корнет". В настоящий момент предприятие работает по выпуску и поставкам этих изделий по опережающему графику», — сообщили там.

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Максимальная дальность стрельбы ПТРК «Корнет» днем составляет 5500 метров. Ракета калибра 152 миллиметра пробивает до 1300 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой.

В июне американский журнал Military Watch назвал «Корнет» грозным и экономически эффективным оружием. Комплекс получил тандемную кумулятивную боевую часть. Пусковая установка ПТРК оснащена тепловизионным прицелом.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что ПТРК «Корнет», авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака» могут эффективно поражать танки Leopard 2 немецкого производства.

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    Даниил Иринин
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