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09:44, 16 августа 2023Ценности

Девушка увеличила губы и осталась с перекошенным лицом

Кадр: @nautica44 / Tiktok

Блогерша Мэтти Лейси-Дэвидсон решила сделать коррекцию губ у косметолога и показала неожиданные последствия. Соответствующие кадры она разместила в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом nautica444 рассказала, что увеличила губы с помощью наполнителя, вследствие чего у нее проявилась аллергическая реакция. На размещенных кадрах видно, что Лейси-Дэвидсон осталась с неестественным и перекошенным лицом после манипуляции. Помимо этого, верхняя губа юзерши приобрела чересчур большой размер и асимметричную форму. «Это больно», — посетовала девушка в ролике.

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По ее словам, в течение первых двух дней она прикладывала лед к губам, вследствие чего отек стал значительно меньше. «Я была постоянным клиентом этого мастера. Просто на этот раз мой организм отреагировал именно так. Теперь припухлость спала, и я выгляжу нормально», — заключила она.

Ранее певица Слава показала шрамы на груди спустя два месяца после повторной пластики. На размещенных кадрах 43-летняя исполнительница позировала в оранжевом купальнике с абстрактным принтом. При этом она продемонстрировала, как выглядит ее бюст в результате коррекции.

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    Екатерина Ештокина
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