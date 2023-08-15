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15:39, 15 августа 2023Ценности

Слава показала шрамы на груди спустя два месяца после повторной пластики

Фото: @nastya_slava

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) показала шрамы на груди спустя два месяца после повторной пластики. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 43-летняя исполнительница позировала в оранжевом купальнике с абстрактным принтом. При этом она продемонстрировала, как выглядит ее бюст в результате коррекции. Звезда отметила, что переделывала данную часть тела после неудачной операции у хирурга Тимура Хайдарова.

«Вот такие у меня сейчас шрамы — очень аккуратные. Никаких келоидов (патологическое разрастание соединительной ткани — прим. "Ленты.ру"), никаких проблем — ничего нет», — заявила знаменитость, подчеркнув, что осталась довольна работой новых врачей.

Ранее певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На признание Славы отреагировала Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

Врач в свою очередь заявил, что выполнил работу профессионально, а артистки вымогают у него крупную сумму денег. На его сторону встали отечественные звезды, которые тоже успели побывать его клиентами, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Инстасамка и другие.

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    Карина Черных
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