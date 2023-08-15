Слава показала шрамы на груди спустя два месяца после повторной пластики

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) показала шрамы на груди спустя два месяца после повторной пластики. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 43-летняя исполнительница позировала в оранжевом купальнике с абстрактным принтом. При этом она продемонстрировала, как выглядит ее бюст в результате коррекции. Звезда отметила, что переделывала данную часть тела после неудачной операции у хирурга Тимура Хайдарова.

«Вот такие у меня сейчас шрамы — очень аккуратные. Никаких келоидов (патологическое разрастание соединительной ткани — прим. "Ленты.ру"), никаких проблем — ничего нет», — заявила знаменитость, подчеркнув, что осталась довольна работой новых врачей.

Ранее певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На признание Славы отреагировала Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

Врач в свою очередь заявил, что выполнил работу профессионально, а артистки вымогают у него крупную сумму денег. На его сторону встали отечественные звезды, которые тоже успели побывать его клиентами, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Инстасамка и другие.