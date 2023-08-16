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10:27, 16 августа 2023Наука и техника

Микрозелень и овощи признали взаимозаменяемыми при похудении

ACS: микрозелень и овощи признали взаимозаменяемыми в похудении

Фото: Randy Fath / Unsplash

Ученые из Университета Мэриленда признали микрозелень и зрелые овощи взаимозаменяемыми продуктами при похудении. Работа, представленная на конференции Американского химического общества (ACS), показала, что оба варианта могут ограничить набор веса. Краткий обзор представлен на Medical Xpess.

Авторы сосредоточили свое внимание на краснокочанной капусте. Они заметили, что как молодая, так и полностью зрелая капуста препятствовали прибавке в весе у мышей, которых кормили диетой с высоким содержанием жиров. При этом набор питательных веществ в капусте со временем изменился. Так, микрозелень была значительно богаче (в пять раз больше, чем в зрелом овоще) такими веществами, как глюкозинолаты, известные своим защитным действием от рака. Аналогичные результаты наблюдались в нескольких других видах крестоцветных овощей.

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Предполагается, что подобные эффекты были вызваны воздействием продуктов на микробиом подопытных. В будущем планируется провести дополнительные исследования, которые покажут, будут ли люди испытывать те же преимущества.

В июле 2023 года сотрудники Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана пришли к выводу, что употребление экологически чистых продуктов способствует увеличению продолжительность жизни на 25 процентов.

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    Елена Апазиди
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