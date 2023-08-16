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09:24, 16 августа 2023Бывший СССР

В России понадеялись на возвращение нормальных отношений с Молдавией

В МИД России рассчитывают, что отношения с Молдавией вернутся на прежний уровень

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В России рассчитывают на возвращение отношений с Молдавией на прежний уровень. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Те процессы, которые сейчас происходят в Молдавии, являются неестественными, искусственно созданными, рукотворными, придуманными (президентом Молдавии) Майей Санду», — заявила Захарова.

По ее мнению, у России и Молдавии нет предпосылок для глубинных противоречий. Захарова уверена, что со временем «все встанет на свои места».

14 августа 45 сотрудников посольства России в Кишиневе покинули Молдавию. В июле пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ заявил, что численность сотрудников российского диппредставительства будет сокращена до 10 дипломатов и 15 технических работников.

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    Алевтина Запольская
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