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17:44, 16 августа 2023Интернет и СМИ

Муж Блиновской высказался о финансовом положении после ареста счетов

Алексей Блиновский заявил, что не знает, на что жить после ареста счетов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Муж блогерши и автора онлайн-марафонов Елены Блиновской, бизнесмен Алексей Блиновский заявил, что не знает, на что жить после ареста их с женой счетов. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.

Блиновский заявил, что до ареста счетов семья жила на эти средства. «Сейчас не знаю, будем что-то думать, придумывать», — высказался бизнесмен о своем финансовом положении. Он также добавил, что его супруга находится в подавленном состоянии.

Супруг блогерши отметил, что сейчас работает над собственными бизнес-проектами. «Проекты направлены на импортозамещение, на продовольственную безопасность. Социально полезные проекты», — заключил он. При этом Блиновский не раскрыл, насколько они прибыльны.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал 12 банковских и 54 расчетных счета блогерши и ее мужа, а также элитные транспортные средства, среди которых оказались автомобили Bentley Continental, Lamborghini и другие. По словам адвоката Блиновской, всего под обеспечительными мерами оказалось имущество на сумму 64 миллиарда рублей.

Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. В апреле она попыталась выехать из России на арендованной машине, но была задержана в Смоленской области.

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    Мария Большакова
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