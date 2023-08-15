Адвокат раскрыл сумму арестованного имущества блогера Блиновской

По налоговому делу у блогера Блиновской арестовано имущество на 64 млрд рублей

У блогера и создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской арестовано имущество на общую сумму 64 миллиарда рублей в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ее адвоката.

9 августа сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал 12 банковских счетов и 54 расчетных счета Блиновской и ее супруга. Также под обеспечительными мерами находятся транспортные средства элитных марок — автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

В июле этот же суд арестовал 21 объект недвижимости Блиновской, среди которых элитные квартиры в центре столицы, нежилые помещения в Подмосковье и Ярославской области. Кроме того, под обеспечительные меры попали 50 банковских счетов блогера, коллекционные золотые монеты и порядка 100 миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. Ее задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. В июле суд продлил домашний арест блогера до 26 октября.