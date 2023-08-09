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04:45, 9 августа 2023Силовые структуры

Суд арестовал десятки счетов, автомобили и лодку Блиновской

Суд арестовал десятки счетов, 4 элитные иномарки, мотоцикл и лодку Блиновской
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Пресненский суд Москвы арестовал десятки счетов, а также движимое имущество блогера и создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской. Об этом сообщила пресс-секретарь районного суда Лела Кокая, передает ТАСС.

Так, арест наложен на 12 банковских счетов и 54 расчетных счета, половина из которых принадлежат мужу Блиновской. Кроме того, суд арестовал четыре элитные иномарки блогера — Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander — мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

Отмечается, что решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. Ее задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. В июле суд продлил домашний арест блогера до 26 октября.

В июле Пресненский суд Москвы арестовал 21 объект недвижимости Блиновской, среди которых элитные квартиры в центре столицы, нежилые помещения в Подмосковье и Ярославской области. Также под обеспечительные меры попали 50 банковских счетов блогера, коллекционные золотые монеты и порядка 100 миллионов рублей в различной валюте.

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    Марина Совина
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