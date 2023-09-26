ФНС разблокировала банковские счета ИП Елены Блиновской

ФНС разблокировала банковские счета Елены Блиновской, привязанные к ее ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ разблокировала банковские счета блогера Елены Блиновской, привязанные к ее ИП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.

Блиновская обвиняется в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Создательницу «Марафона желаний» задержали 27 апреля при попытке пересечь российскую границу в Смоленской области. Сейчас она находится под домашним арестом.

В июле Пресненский суд Москвы арестовал у блогера и ее супруга 21 объект недвижимости в нескольких регионах РФ, 12 банковских счетов и 54 расчетных счета. Кроме того, под арест попали дорогие транспортные средства, коллекционные золотые монеты и около 100 миллионов рублей в различной валюте.