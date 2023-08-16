Овечкин обратился с пожеланиями к Дзюбе

Александр Овечкин пожелал Дзюбе двигаться на поле как в «былые добрые» времена

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обратился с пожеланиями к форварду футбольного «Локомотива» Артему Дзюбе. Слова хоккеиста приводит «Матч ТВ».

«Удачи, в карьере — продолжения! Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые [времена]. И здоровья, конечно!» — заявил Овечкин. Он подчеркнул, что они с футболистом поддерживают приятельские отношения, а их заочная пикировка носит шуточный характер.

26 мая Овечкин ответил нападающему «Динамо» Федору Смолову на предложение побороться с Дзюбой. Хоккеист возразил, что с Дзюбой нечего толкаться, и назвал его слабеньким.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В минувшем сезоне он провел в составе команды 11 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его новый контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год.