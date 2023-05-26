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19:34, 26 мая 2023Спорт

Овечкин поделился мнением о Дзюбе

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин назвал игрока «Локомотива» Артема Дзюбу слабеньким

Фото: Александр Кулебякин / Globallookpress.com

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в разговоре с игроком «Динамо» Федором Смоловым поделился мнением о футболисте «Локомотива» Артеме Дзюбе. Его слова доступны в Telegram-канале бело-голубых.

Смолов предложил Овечкину выбрать, с каким футбольным клубом он хотел бы сыграть, и тот остановился на «Локомотиве». «У них Артем [Дзюба], а ты у нас потолкаешься», — отметил футболист. Овечкин возразил, что с Дзюбой нечего толкаться, и назвал его слабеньким.

25 июня 2022 года Овечкин дебютировал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте игры. После этого воспитанник московского хоккейного «Динамо» был заменен.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В текущем сезоне он провел в составе команды 11 матчей, забил восемь мячей и совершил четыре голевые передачи. Его новый контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год.

Дарья Коршунова
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