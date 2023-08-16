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18:39, 16 августа 2023Спорт

Путин заявил о деградации олимпийского движения

Президент России Владимир Путин заявил о деградации олимпийского движения

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о деградации олимпийского движения. Его слова приводит ТАСС.

Путин подчеркнул, что международные спортивные структуры политизированы и коммерциализированы. По его мнению, это повлечет за собой создание параллельных структур.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности двух стран, предлагается отстранить от стартов.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. Решение об их участии в Играх-2024 на данный момент не принято.

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    Андрей Стрельцов
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