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16:48, 16 августа 2023Ценности

Раскрыты действенные способы вернуть мягкость полотенцам

Фото: Adriel Prastyanto / Unsplash

Дизайнера текстиля для дома Лидия Ллойд раскрыла действенные способы вернуть мягкость полотенцам. Соответствующий материал публикует Express.co.uk.

В первую очередь собеседница издания призвала читателей не нагружать стиральную машину вплотную, чтобы не повреждать волокна ткани. Кроме того, она порекомендовала использовать минимальное количество моющего средства, поскольку оно делает ткань более твердой. Помимо этого, по ее словам, кондиционеры для белья лучше вовсе не использовать при стирке полотенец.

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Чтобы сделать материал мягче, Ллойд порекомендовала добавить чашку уксуса в барабан стиральной машины и выбрать температурный режим от 30 до 40 градусов. В заключение специалистка отметила важность сушки полотенец на свежем воздухе.

Ранее в августе врач Крис Таттерсолл назвал главные правила ухода за подушками. В первую очередь эксперт уточнил, что наволочки следует стирать при температуре 40 градусов. Кроме того, очищение подушек зависит от их наполнителя.

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    Екатерина Ештокина
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