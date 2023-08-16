Изучение российской экономики иностранцами назвали шпионажем

Депутат Кирьянов предложил приравнять к шпионажу изучение российского рынка

Зарубежные консалтинговые компании, которые изучают российские товарные рынки и занимаются неконтролируемым сбором данных, следует внести в список нежелательных организаций. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, передают «Известия».

По его словам, стране нужна аналитика, обрабатывать которую она будет самостоятельно и на своей территории. Сложившуюся практику депутат назвал экономическим шпионажем, который требуется предотвратить в условиях открытого информационного и экономического противостояния со странами Запада.

Кирьянов предложил поправки, подразумевающие, что созданные этими компаниями российские структуры должны получить статус иностранных агентов и внести свои данные в перечень Федеральной антимонопольной службы. Решение о структуре собственности будет принимать специальная комиссия, а если компания откажется предоставить такую информацию, то долю в уставном капитале принудительно продадут после соответствующего решения суда.

В качестве примера таких злонамеренных компаний депутат назвал Nielsen, GFK, IQVIA и IPSOS. Он добавил, что эти структуры уже запустили процесс перерегистрации для формального соблюдения предложенных норм.

Ранее сообщалось, что скрывать данные о состоянии национальной экономики начал Китай. На фоне неожиданно слабого восстановления после коронавирусных ограничений власти давят на чиновников и экспертов, требуя не передавать иностранцам чувствительную информацию и отказаться от рассуждений о негативных явлениях в экономике.