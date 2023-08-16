Обновленный Sukhoi Superjet совершит первый полет в сентябре

Глава ОАК Слюсарь: первый полет обновленного SSJ 100 состоится в сентябре

Первый полет обновленного узкофюзеляжного пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) состоится в сентябре. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

По его словам, все системы для борта уже разрабатываются. Однако на момент первого вылета, который ожидается в сентябре, он еще не будет оснащен полностью российскими компонентами.

Базовая версия самолета SSJ 100 совершила первый полет в 2008 году. К началу 2023 года выпущено 232 самолета.

В мае гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что импортных компонентов в самолете Sukhoi Superjet New, который будет серийно выпускаться с 2024 года, практически не останется.

В августе 2022 года Слюсарь сообщил, что SSJ 100 может получить российский двигатель ПД-8. В ОАК прорабатывают замену российско-французских двигателей SaM-146 на самолетах SSJ-100.